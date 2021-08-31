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Сегодня непросто выбрать хорошую школу. Родителям важно иметь уверенность в том, что их ребенок получит действительно качественное образование, сможет отлично сдать ЗНО (ВНО) и получить высшее образование в одном из лучших вузов страны.

Независимое оценивание стало своеобразным рубежом, пройдя который ученик получает шанс побороться за бюджетное место в лучших отечественных университетах. Неудивительно, что результаты выпускников на ЗНО и легли в основу составления рейтинга лучших школ от информационно-образовательного ресурса «Освіта.ua». Недавно был опубликован рейтинг лучших отечественных школ по результатам 2021 года.

Дистанционная школа в ТОП-200 по результатам ЗНО

Последние годы показали актуальность дистанционной формы обучения, большинство отечественных школ столкнулись с экстренной необходимостью внедрять новые технологии и непривычный формат учебы.

Наряду с лучшими физико-математическими школами и лицеями при университетах, в ТОП-50 вошла и первая в Украине дистанционная школа - «Оптима». Ей удалось обогнать не только всех своих дистанционных коллег, но и почти 15 000 учебных заведений с очной или смешанной формой обучения по всей стране. В 2021 году «Оптима» заняла 40 место среди школ Украины и 23 – среди учебных заведений столицы.

В «Оптиме» прокомментировали, что такими результатами школа обязана высокому профессионализму своих педагогов, кропотливой работе, партнерскому подходу к ученикам, современным образовательным технологиям и передовым авторским методикам. С 2014 года «Оптима» ориентируется на международные стандарты, применяет передовой европейский опыт образования в нашей стране.

Напомним, в 2020 году «Оптима» также показала отличные результаты и в рейтинге ТОП-200 школ Украины заняла 41 место по стране и 23 – среди киевских учебных заведений.