Бывшая депутат КГС от «Самопомочі» и борец против незаконных застроек на Печерске Наталья Манойленко поделилась мыслями касательно нового историко-архитектурного опорного плана Киева.

Об этом она рассказала в интервью Kyiv.Press.

Манойленко говорит, что ее знакомые архитекторы и другие специалисты критиковали будущий план, в частности из-за отсутствия многих объектов культурного наследия столицы.

«Я слышала о нем очень плохие отзывы, еще когда он разрабатывался. В новый историко-архитектурный план Киева не вошла большое количество памятников, которые там должны быть », - говорит она.

В то же время Манойленко отмечает, что плохой план лучше, чем его полное отсутствие. По ее словам, в условиях отсутствия генплана суды принимали решения, в Киеве отсутствует культурное наследие. Бывшая депутат говорит, даже неполный ИАОП сможет защитить хотя бы те здания, которые туда внесут.

Ранее Politeka писала, как украинцев готовят к новому ценовому удару.

Также Politeka рассказывала, что в Минобразования озвучили график каникул на 2021-2022 год.



