Бывшая депутат КГС от «Самопомочі» и борец против незаконных застроек на Печерске Наталья Манойленко поделилась мыслями касательно нового историко-архитектурного опорного плана Киева.
Об этом она рассказала в интервью Kyiv.Press.
Манойленко говорит, что ее знакомые архитекторы и другие специалисты критиковали будущий план, в частности из-за отсутствия многих объектов культурного наследия столицы.
«Я слышала о нем очень плохие отзывы, еще когда он разрабатывался. В новый историко-архитектурный план Киева не вошла большое количество памятников, которые там должны быть », - говорит она.
В то же время Манойленко отмечает, что плохой план лучше, чем его полное отсутствие. По ее словам, в условиях отсутствия генплана суды принимали решения, в Киеве отсутствует культурное наследие. Бывшая депутат говорит, даже неполный ИАОП сможет защитить хотя бы те здания, которые туда внесут.
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