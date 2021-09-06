Чемпион Украины и президент Украинской федерации вейкбординга Юрий Зозуля в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, как развивается вейксерфинг в Украине.

“На сегодняшний день речной серфинг, вейксерфинг, становится более трендовым, чем океанский серфинг. Почему это происходит, потому что для серфера важен накат. То есть, сколько вы катаетесь. Не сколько вы плаваете, не сколько вы заплываете на волну. Не сколько вы ждете волны, а именно сколько вы катаетесь. Сколько вы находитесь на волне”, - сказал Юрий Зозуля.

Он отметил, что проделываются огромные трудозатраты, чтобы заплыть на волну, подождать, пока она придет, и стартовать. В результате можно проехать от 1 минуты до 20, в зависимости от уровня профессионализма.

“И за день у вас 5, у профессионалов может быть 10, удачных заходов. Это я еще не считаю, что на всех вейвовых спотах очень тяжелый трафик. Если там становится хорошая волна, то обычно очень много серферов, как в метро, сидят и ждут, где стартануть. И если вы плохо катаетесь, вы понимаете — если вы стартанете, вы с кем-то столкнетесь и так далее… А Украина — страна речек, прудов, озер. Катайся где хочешь”, - добавил Зозуля.

По его словам, в результате занятий вейксерфингом люди получают больше опыта, чем при занятии обычным.

“Скоро в Украине все пруды будут в канатных дорогах, а речки будут с катерами для вейксерфинга. И если мы говорили, что Киев серфсити станет через 10 лет, то он стал через три года… И такое происходит по всей Украине”, - подчеркнул Юрий Зозуля.

Как сообщала Politeka, Зозуля назвал инновационные виды спорта, о которых человечество не догадывалось 10 лет назад.

Также Politeka сообщала, что Украина с триумфом стартовала в Токио: плавчиха-красавица добыла рекордный результат.