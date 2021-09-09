В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой инженер и урбанист Дмитрий Макагон рассказал о самом плохом общественном транспорте в столице.

«Самый ужасный общественный транспорт в Киеве - это маршрутки, если их вообще можно назвать транспортом, они в ужасном состоянии и ужасно себя ведут на дорогах. Даже если ты не едешь в маршрутке, она тебя все равно напрягает, когда ты едешь в машине, на велосипеде, они ужасно себя ведут на дорогах. Они выпускают выхлопные газы, как каракатица чернила», - подчеркнул он.

Макагон сказал, что идеальным общественным транспортом Киева мог бы быть трамвай, потому что он лучший с точки зрения цены, с точки зрения качества и пассажиропотока. Трамвай можно оптимизировать без выделенных полос, считает он, потому что можно оптимизировать светофоры на пропуск общественного транспорта. Чтобы когда подъезжает трамвай к светофору, он имел приоритет проезда.

«С метро в Киеве нужно работать и развивать, но это очень дорого. Всемирный банк осуществлял расчеты и не рекомендовал Киеву строить метро, ​​потому что это очень дорого и очень долго. И уже мы обещаем, что метро на Троещину будет в 2050 году, но мне уже будет 60 лет. А трамвайное сообщение можно построить за пять лет, а потом уже стройте себе метро, если так хотите. Но можно, чтобы люди ждали с более или менее качественным транспортом», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Антонова, что парковочная разметка работает только тогда, когда люди не нарушают правила.