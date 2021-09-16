Насколько большую прибыль приносят нелегальные МАФы в Киеве? Об этом в программе Сергея Дойко «Личность» рассказывает глава общественной организации «Офис трансформации» Максим Бахматов.

«Киевские МАФы – это двести миллионов долларов в год. Это огромная сумма. Здесь всё решается на личном уровне, и МАФы – это омерзительные решения каких-то городских чиновников. А для принятия настоящих решений нужно собрать данные, свести их воедино, учесть общественное мнение и состояние бюджета. Но у нас это не делается, и решения принимаются по принципу «а давайте вот так». Например, есть возможность отремонтировать 272 мостовых перехода – таких, как Шулявский. Нужно будет заплатить 50 миллионов евро, и они прослужат ещё тридцать лет. Но вместо этого киевские чиновники предпочитают постоянно перестраивать их, тратя на это гораздо больше денег», - говорит он.

По его мнению, нужно просто голосовать за такую власть, которая даёт нормальный результат.

«То, что в Киеве открывают много новых парков и фонтанов, не спасает город. Наоборот, его губят. Например, на Бортнической станции аэрации уже пять лет всё никак не начнут ремонт, а она изношена на 98 процентов. И она отвечает за всю канализацию Киева», - отмечает Максим Бахматов.

Как сообщает Politeka, ранее депутат Киевсовета Андрей Андреев выступил с резкой критикой в его адрес.

Также Politeka сообщала, что Бахматов прокомментировал строительство торгово-развлекательного центра посреди киевского проспекта Леся Курбаса.



