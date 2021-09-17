Украинский издатель, журналист, политолог Сергей Удовик в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, как строился Киев.

«Великий князь Владимир стал строить Киев в гораздо больших масштабах: сделал планировку, заложил Софийский собор. Это дело продолжал Ярослав. Это масштабное строительство символически отражало город Иерусалим – четверо ворот, четверо входов, церкви… То есть это символическое пространство было четко обусловлено. И тогда и каменное строительство началось, пригласили греческих мастеров, благодаря чему у нас та же София есть, которую греки (построили, - ред.), и технология строительства», - говорит эксперт.

По его словам, эти храмы стали моделью для русской цивилизации, которая пошла по всему пространству от польского Хелма и Перемышля до Новгорода, Суздаля и Владимира.

Также Удовик прокомментировал предложение переименовать Украину.

«Надо разбить на три блока этот вопрос. Первый – почему нужно переименовывать? Второе – на какое название нужно переименовывать? И третье – это комплекс мер. Я так подозреваю, что сейчас так и думают, что «как назовем милицию полицией, и завтра будет все классно, будет как на Западе». Ну а потом проходит время, и они говорят: «Ой, не получилось, давайте опять переименовывать», - сказал он.

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