В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой руководитель приюта «Сириус» Александра Мезинова рассказалао нежелании киевских властей решать проблемы бездомных животных цивилизованным способом.

«В Киеве нет политической воли, чтобы решить проблему с бездомными животными. Потому что выгодно выделять постоянно деньги, а чтобы выделять постоянно деньги, надо чтобы в Киеве было много бездомных животных. А если проблему с животными решить, то финансирования не будет и получается, что это не выгодно. В результате страдают животные и люди от такой ситуации», - подчеркнула она.

Мезинова сказала, что для киевских властей было сделано множество предложений, чтобы решить проблему с бездомными животными, но они просто не хотят к этому прислушиваться. А решение это очень простое, акцентировала она, и при этом не надо изобретать никаких велосипедов, потому что так уже делали цивилизованные страны. Это массовая, плановая вакцинация и ревакцинация, о которой у нас не хотят слышать, подтвердила она, и устройство животных, которое является очень важным.

«Если мы будем собирать животных просто в приюты, мы не решим этим проблему. Я понимаю, что людям это сложно понять, потому что им этого никто не объясняет. Нельзя приютами решить проблему бездомных животных, потому что приюты разгребаю уже последствия этой проблемы. А вот превентивных мер никто не совершает, а они должны быть. А это социальная реклама и различные передачи, которые бы освещали проблемы бездомных животных», - резюмировала она.

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