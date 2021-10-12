Эксперт по трудовым отношениям, миграции и профсоюзному движению Наталья Землянская рассказала, что нужно делать молодому работнику, чтобы защитить свои права при трудоустройстве.

Об этом она сказала в эфире программы “АнтиШоу” с Русланом Бизяевым.

“Это очень большая проблема в Украине — занятость молодежи. У нас, к сожалению, соседние страны предлагают гораздо лучшие условия для молодежи для трудоустройства. Та же Польша вообще ввела, что до 26 лет с молодых людей не берут налог на доходы физлиц. Дали им такую льготу для того, чтобы работодатель, опять-таки, мог платить им достойную зарплату. За вот эту разницу они себя более-менее нормально чувствуют”, - сказала Наталья Землянская.

Она отметила, что когда в Украине молодой человек приходит на работу — его начинают использовать “в черную”, поскольку у него нет знаний трудового законодательства.

“Для того чтобы защитить свои права, во-первых, базово это должно быть официальное трудоустройство… Однозначно требовать официальную зарплату. Потому что работодатель говорит: “Давай я тебе буду платить минималку, а остальное в конверте”. И это такой крючок, на котором работник держится. Ни вправо, ни влево, ни пискнуть. Начальник говорит, “А ты задержись, а выйди в субботу, а выйди еще в воскресенье”. Когда работник начинает возмущаться, он говорит — “Ну тебе не нравится, вот тебе твоя минималка, и до свидания”, - добавила Землянская.

По ее словам, когда работник приходит на новое рабочее место, ему стоит найти наставника или вступить в профсоюз, если такой есть на предприятии.

Как сообщала Politeka, Павловский отметил, что законопроект 5388 существенно сужает трудовые права и социальные гарантии работников.

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