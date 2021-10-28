Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, как можно сделать коммунальный транспорт в идеале не убыточным.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой.

«Во-первых, надо сказать, что коммунальные предприятия не должны быть прибыльными или убыточными. У них должен быть нулевой баланс, но это при новой системе формирования себестоимости тарифов. Не издержки плюс, а издержки как инвестиционная составляющая под контролем. Потому что вопрос заключается в том, как используют эту инвестиционную составляющую. За три года инвестиционная составляющая должна вкладываться в энергоэффективные меры, замену оборудования, сети и всего прочего», - подчеркнул он.

Попенко сказал, что за счет этого уменьшают затраты в себестоимости и тогда тарифы, которые будут подниматься в будущем периоде, они как средства уже будут аккумулированы. Поэтому не нужно будет поднимать тарифы на 50%, уверен он, а на 5-7% для того, чтобы заменить подвижной состав и оборудование. Но при этом не будет так, акцентировал он, что подняли тарифы и действительно ничего не сделали.

«Основной принцип - это изменение нескольких составляющих в реформировании тарифов. Изменение принципа, а главный принцип -когда контроль над инвестиционной составляющейможет помочь нам улучшить транспорт. Но, к сожалению, в Украине на это никто не обращает внимания. Вопрос в том, что за 10 гривен стоимости проезда в метро - это должна быть качественная услуга. И любой тариф, который должен быть повышен, должен нести качественные изменения в предоставлении услуг. Люди должны получать качественные услуги», – резюмировал он.

Как сообщает Politeka, ранее Попенко призвал государство поддерживать владельцев многоквартирных домов.

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