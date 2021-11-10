Общественный активист, основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Владислав Антонов, рассказывая о скорости потока, заявил, что этот вопрос должен быть дифференцированным, а также прокомментировал скоростной режим в столице Украины вообще.

Об этом он рассказал на канале «А как на самом деле?».

Прежде всего, гость программы отмечает, что без камер контроля скорости водители так или иначе будут ездить быстрее. «В Украине действительно в виде эксперимента сначала было 60 км/час, потом сделали 50 км/час, потом добавили в летнее время до 1 ноября до 80 км/час ограничения на некоторых участках дорог – так называемые магистрали беспрерывного движения», – рассказывает он.

Также Антонов высказался по поводу информации о введении в столице скоростного режима 50 км/ч на период с 1 ноября по 1 апреля на тех участках, где когда-то он был выше. Тем не менее, добавляет активист, до сих пор актуален промежуток на минимальное превышение скорости.

Попутно он комментирует ситуацию с местами, где стоит знак 80, который снимают зимой, а затем возвращают – это проспект Победы и подземные переходы. Гость программы отмечает, что такая практика нормальна. По его словам, для проспекта Победы самой безопасной скоростью является как раз таки 70-80 км/ч.

Следовательно, констатирует Антонов, скорость движения нужно определять в зависимости от дороги. «Я считаю, что вопрос скорости должен быть дифференцирован. В центре города, например, улица Прорезная, мелкие улицы – скорость может быть даже 30 км/час. На Крещатике абсолютно нормально 50-60 км/час, на проспекте Победы – 80 км час в левых рядах абсолютно нормальная скорость», - объясняет он.

Также активист высказывает свое мнение по поводу смертей пешеходов, в чем часто обвиняют плохую инфраструктуру Украины. «Нет, виноваты сами люди, которые перебегают по своей инициативе в неположенных местах», - подчеркивает он. Чтобы не быть голословным, Антонов отмечает, что для пешеходов создали подземные переходы у станций метро, но даже у КПИ и зоопарка они все равно переходят сверху.

Как сообщала Politeka, Антонов рассказал о причинах и последствиях огромного количества ДТП на украинских дорогах.

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