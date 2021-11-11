Эксперт по транспортной инфраструктуре Виктор Петрук рассказал, как обстоят дела с линиями метрополитена в Киеве и будет ли метро на Виноградаре.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой.

«Виноградарь не нуждается в метрополитене, потому что провозная способность метрополитена избыточна для нужд Виноградаря. Если на Троещине у нас проживает около четырехсот тысяч населения, то на Виноградаре вместе с Ветряными Горами проживает примерно 76 тысяч населения, то есть это для метрополитена ни о чем. И даже когда будут построены все жилые комплексы, там будет, согласно утвержденному детальному плану, на основе которого ведется строительство, примерно 46 тысяч населения», - рассказал он.

Петрук сказал, что будет удобно, если метрополитен придет на Виноградарь, но будет такая проблема, что поезда будут ходить пустыми, либо метрополитену придется увеличивать интервалы. Чтобы загрузить Сырецко-Печерскую линию метрополитена, которая идет на Виноградарь, хотя бы до приемлемого уровня, сообщил он, нам нужно обнести Виноградарь колючей проволокой, чтобы из него нельзя было ни выйти, ни уехать.

«Все эти станции, конечно, достроят, потому что это все дело имиджа. Но потом, когда на Виноградаре поедет не тот пассажиропоток, что нам обещают, то метрополитен подсчитает свои убытки и придет в Киевсовет просить снова компенсацию. И платить за этот ущерб в среднем будут все киевляне. То есть цена, конечно,вырастет, потому что средние расходы метрополитена существенно возрастут, а доход почти не увеличится. Билеты будут дорожать и расти расходы городского бюджета на компенсацию того, что билеты не будут перекрывать», - резюмировал он.

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