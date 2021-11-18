Урбанист Дмитрий Беспалов рассказал, могут ли в Киеве ввести бесплатный проезд и как на это отреагируют люди.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in.KYIV» с Екатериной Павловой.

«Транспорт – это важная составляющая экономики и нашей жизни вообще. Поэтому все страны договорились и написали регламент 1370 «Об общественных услугах пассажирских перевозок» и отметили там, что транспорт должен дотироваться из бюджета. То есть пассажиры не должны платить 100% себестоимости перевозок. Прежде чем что-либо поднимать или опускать, нужно убедиться, что предприятие работает эффективно. Если будет запрос от горожан на бесплатный проезд, то можно это вводить, но это дополнительные расходы из бюджета», - рассказал он.

Беспалов сказал, что у людей действительно больше власти, чем они думают, когда ходят на выборы. Если будет массовый запрос на то, чтобы общественный транспорт был безвозмездный, считает он, у него все равно останется себестоимость перевозки одного пассажира 20 гривен. Но проезд будет для пассажиров бесплатный, сообщил он, и его будут оплачивать все налогоплательщики. Если мы все захотим бесплатный проезд в транспорте, подчеркнул он, политики нам это сделают, чтобы только победить на выборах.

«Но мы должны понимать, чтобы эти деньги из бюджета дать перевозчику, сначала надо откуда-то их забрать. С благоустройства, социальной сферы, какого-нибудь строительства, например, не построим мост пешеходный, а оплатим эти деньги перевозчикам. Я думаю, Киеву и горожанам не нужны такие вещи, и если запустить соцопрос, то большинство горожан скажут, что им не нужен бесплатный общественный транспорт. Киевлянам нужен надежный, предсказуемый, безопасный и быстрый транспорт. То есть люди готовы платить именно за качество общественного транспорта», - резюмировал он.

Напомним, что резкое повышение цен на проезд взбесило украинцев, сколько придется платить.

Как Politeka писала, проезд подорожает до 20 гривен, названа дата.

Также Politeka рассказывала, в Одессе подорожает общественный транспорт с 1 ноября.



