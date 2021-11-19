Предприниматель, основатель инициативы «Києве, мий» Виталий Оноприенко рассказал, как в августе нынешнего года пришлось отмывать Софийскую площадь после дрифта, организованного для съемок рекламного видео известной компанией.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Во время недавней акции в ботаническом саду имени Фомина работало около 70 участников акции. А когда отмывали Софийскую площадь, нас было трое. Вообще, Софийская площадь – это очень интересный кейс. Где-то к обеду того дня, когда некоторые компании с некоторыми поп-звездами устроили там свой дрифт, начали появляться фотографии, иллюстрирующие, насколько все плохо, сколько следов от шин. Площадь просто изменила свой цвет. На момент, когда эти фотографии ко мне попали, у меня не было никакой мысли о том, что должны в этом участвовать. Не совместилось», - рассказывает он.

А ближе к вечеру появились фотографии клининговой службы за работой, ее наняла компания, которая это все организовала.

«Я увидел, что они работают бытовыми электрическими плотерами, которые, в лучшем случае, подходят для того, чтобы актовый зал в школе протереть. Это не то оборудование, которое даст нужную мощность, чтобы резину отодрать от плитки. И тогда я понял, что сейчас наш выход», - вспоминает Оноприенко.

Когда приехала клининговая компания, у них была цистерна воды. Но на эту площадь нужно несколько десятков кубометров воды.

«Потом приехали некоторые товарищи, чтобы попиариться. Они были вообще без воды. Они приехали с химией и щетками, натерли плитки и удивлялись: а что, это теперь нужно смыть?», - рассказывает он.

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