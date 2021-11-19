Предприниматель, автор инициативы «Києве, мий» Виталий Оноприенко рассказал, что в нынешней истории Киева прочитываются отголоски истории ЮАР. Именно в этой общности он видит ответ на вопрос: почему Киев такой грязный?
Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».
Вопрос о причине тотального загрязнения столицы Украины, по его мнению, имеет глубокую философскую подоплеку.
«Есть в истории Южноафриканской республики аналогичный момент. С отменой апартеида многие племена, которым до сих пор было запрещено находиться на территории городов, вышли из своих деревень и заняли офисы, дома, квартиры, торговые центры. Это был всеобщий государственный праздник. Белым просто пришлось бежать», - говорит он.
В нашей истории подобная ситуация была с зоной оседлости. Есть условно высшие слои населения, которые живет в городах, а деревенщине в города нельзя, поясняет Оноприенко.
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«Те люди, которым пришлось освободить эти помещения, начали думать, как же их оттуда выгнать. Они перекрыли им воду и электричество. Решили, что «оккупанты» поймут, что из крана вода не идет и лампочки не горят, и выйдут оттуда. Но они не учли один момент: оккупанты этих зданий никогда не знали, что такое водопровод и электричество, и они разницы просто не заметили», - отмечает он.
В этой истории есть еще один нюанс, на который обращает внимание Оноприенко.
«Поскольку электричества не было и лифты остановились, а новые жильцы не знали, как лифты работают, они начали использовать шахты как мусорные свалки. Я считаю, что Киев сейчас переживает что-то подобное», - заключает Оноприенко.
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