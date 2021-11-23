Заболеваемость ковидом стремительно растет. Еженедельно мы узнаем, что заболел кто-то из близкого или дальнего окружения. А значит, нас каждый день подстерегает риск общения с человеком, который распространяет коронавирус, но еще об этом не знает.

Если вы контактировали с инфицированным человеком, в течение 14 дней целесообразно сдать антиген-тест. COVID на ранней стадии это исследование способно обнаружить даже тогда, когда заболевание протекает бессимптомно.

Для постановки точного диагноза и правильного лечения диагностику рекомендуют всем, кто ощутил симптомы ОРВИ, пневмонии или коронавирусной болезни.

В чем состоит экспресс-тестирование на ковид?

Быстрый тест на COVID-19 — это метод лабораторной диагностики, который на протяжении 15-20 минут позволяет выяснить, болен пациент или нет. Для исследования берут образцы из носоглотки и путем иммунохроматографического анализа определяют, есть ли в полученном биологическом материале нуклеокапсидные белки вируса SARS-CoV-2. Проще говоря, его антигены.

Экспресс-тестирование позволяет определить заболевание в острой фазе. Проходить исследование целесообразно в срок 5-7 дней с момента, когда замечены первые симптомы.

Дело в том, что антигены присутствуют в человеческом организме в самой высокой концентрации, пока вирус интенсивно размножается. А через неделю после инфицирования их становится в разы меньше, потому что SARS-CoV-2 постепенно разрушается. Соответственно, экспресс-анализ на этом этапе уже может оказаться ложно отрицательным.

Какие основные симптомы ковида?

На то, что больной инфицирован коронавирусом, чаще всего указывают следующие признаки:

● Повышенная температура тела на протяжении нескольких дней, которую обычно сложно нормализовать с помощью лекарств.

● Сухой кашель, часто сопровождающийся одышкой и болью в груди.

● Боль в суставах, мышцах, комплексная слабость, быстрая утомляемость.

● Головная боль.

● Невозможность распознавать вкусы и чувствовать запахи.

● В некоторых случаях – расстройства работы пищеварительной системы (тошнота, диарея).

При появлении вышеперечисленных состояний нужно как можно скорее обследоваться и пойти на самоизоляцию, чтобы не заражать окружающих.

Нужно ли готовиться к анализу?

Всем, кто записался на антиген-тест, нужно ознакомиться с правилами подготовки к сдаче мазка. Анализ будет точным, если пациент:

● за сутки до процедуры откажется от алкоголя;

● за 12 часов до забора биоматериала прекратит лечение любыми препаратами для горла и носовой полости;

● не будет курить минимум 4 часа перед тестированием;

● не будет есть и пить на протяжении 2 часов перед анализом.

Исследование проводится в любое время суток. Но в день тестирования нельзя чистить зубы, использовать ополаскиватели для рта, жевательную резинку.

Где сдавать анализ?

Экспресс-тест на коронавирус в Киеве дает возможность сделать новая современная лаборатория «МЕДИЛАБС». В распоряжении персонала этого диагностического учреждения лучшие западные тест-системы, гарантирующие точный результат.

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Чтобы не стоять в очереди и не рисковать здоровьем, можно записаться на тест онлайн и прийти в лабораторию в назначенное время. Помните, что своевременное обследование – предпосылка правильного лечения и быстрого выздоровления.



