Анна Пуртова, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады по бюджету и председатель подкомитета по вопросам государственных инвестиционных проектов прокомментировала наполнение и использование городского бюджета Киева и заявила о дискриминации города по размеру НДФЛ.

Об этом она рассказала в интервью изданию Kyiv.Press.

«Я не согласна с теми, кто говорит, что денег у Киева не хватает. Достаточно денег. Но город должен вести себя как хозяин, как инвестор», - считает Пуртова.

Она отметила, что иногда, ознакомившись с городским бюджетом, возникает вопрос, была ли надлежащая коммуникация между составлявшими его людьми. По ее словам, есть такие статьи расходов, которые можно убрать, но в то же время то, что может приносить Киеву доход, не развивается. Более того, добавляет Пуртова, направления, которые наносят городу ущерб, продолжают финансироваться.

Депутат объяснила, что любую сумму можно использовать либо рационально, либо бессмысленно израсходовать, если неправильно определять цели и приоритеты. По ее словам, вопрос денег – это прежде всего вопрос смыслов.

«Если мы хотим сделать Киев столицей Восточной Европы, то мы должны в него инвестировать. Все правительственные здания находятся в городе, а не в отдельном «government city» (с англ. – правительственный город, - ред). Город должен выполнять свои функции как столица, а это тоже немалые расходы», - добавила Пуртова.

Депутат назвала то, что Киев оставляет лишь 40% НДФЛ дискриминацией города. По ее мнению, нужно изменять и увеличивать часть этого налога в городском бюджете на 10%.

Как сообщала Politeka, ранее Сиротюк заявил, что генплан Киева следует принимать на городском референдуме.

Также Politeka сообщала, что Гуманенко назвал проблемы ЖКХ в Киеве: «Изношенные сети водопровода, теплотрасс, электричества».



