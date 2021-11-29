В Киевской области в больницах для COVID-пациентов заполнено почти 50% коек.

Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации, передает "comments.ua".

Так, на стационарном лечении с ковидом находится 1621 житель – это 47%.

За прошедшую неделю госпитализировали едва ли не самое большое количество людей.

Из 3363 коек, подключенных к кислороду, свободными остаются только около 52%.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости на COVID-19 может быть еще больше, если не ввести полный локдаун - также это будет зависить от вспышки болезни в Европе.

Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его прогнозам, новая вспышка коронавируса может произойти в Украине уже с начала 2022 года, когда наступят настоящие холода.

По его словам, также будет накладываться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько в Украине будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, грядет ужесточение карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения уготовили украинцам в МОЗ.

Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в Минздраве объявили, где это произойдет.