В киевской маршрутке пассажиров возят на тумбочке вместо сидений - появились фото с места.
Об этом сообщается в Телеграм-канале "Столица".
Так, работники используют мебель вместо сидений - на фото видно, как на тумбочке сидят пассажиры.
"В Киеве ездят вот такие маршрутки", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что вукраинской столице решили изменить цены на проезд - теперь проехаться в общественном транспорте можно будет за значительно большую сумму, чем ранее.
Разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн.
При оплате можно воспользоваться "Картой киевлянина", тогда для тех, у кого нет льготы на бесплатный проезд, стоимость проезда составит 12 грн.
Те, кто владеет Kyiv Smart Card цена проезда составит от 15 до 20 гривен, в зависимости от количества купленных поездок: 15 грн - 50 поездок, 20 грн - 1-9.
Напомним, что подорожает общественный транспорт
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