В Киеве объявлен первый уровень опасности - появилась инфографика.

По данным Укргидрометцентра, ночью ожидается усиление ветра в пределах 15-20 м/с практически по всей территории Украины.

Так, 30 ноября, в Киеве ожидается сильный ветер, объявлен первый уровень опасности.

"В Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Вечером и ночью особенно мощными будут порывы на востоке, особенно в Приазовье – 20-25 м/с, а в портах до 28 м/с.

Напомним, что впервые в Киеве снег выпал вечером 23 ноября.

Заметим, что на этой неделе снегопад накроет всю Украину. На Западе ртутный столбик опустится до -3°C. На Севере и в Центре температура воздуха будет колебаться от 0 до 3°C.

На Востоке Украины будет немного теплее – термометр покажет от 4 д 7°C. На Юге и территории Автономной Республики Крым воздух прогреется от 1 до 4°C ночью и от 7 до 9°C днем.

Кроме этого ожидаются порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду.

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