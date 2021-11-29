В Киевской области водитель маршрутного такси сбил 11-летнюю девочку.
Об этом сообщили в ГУНП в Киевской области.
Водитель сообщил, что ребенок внезапно выбежал на переход, не дождавшись разрешенного сигнала светофора.
Ребенок получил телесные повреждения - малышку госпитализировали в Белоцерковскую областную детскую больницу.
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По предварительным данным у девочки перелом костей левого предплечья.
Все подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева произошло дорожно транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.
Предварительно было установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобили Honda, Kia и Ford.
В результате ДТП три человека получили травмы и были госпитализированы.
Во время общения с водителем Hyundai полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал у мужчины 1,78 промилле алкоголя в крови.
На снимках можна увидеть, что капоты машин превратились в гору металла, а на асфальте лежат осколки от машин.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.
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