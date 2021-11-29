В Киевской области водитель маршрутного такси сбил 11-летнюю девочку.

Об этом сообщили в ГУНП в Киевской области.

Водитель сообщил, что ребенок внезапно выбежал на переход, не дождавшись разрешенного сигнала светофора.

Ребенок получил телесные повреждения - малышку госпитализировали в Белоцерковскую областную детскую больницу.

По предварительным данным у девочки перелом костей левого предплечья.

Все подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева произошло дорожно транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Предварительно было установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобили Honda, Kia и Ford.

В результате ДТП три человека получили травмы и были госпитализированы.

Во время общения с водителем Hyundai полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал у мужчины 1,78 промилле алкоголя в крови.

На снимках можна увидеть, что капоты машин превратились в гору металла, а на асфальте лежат осколки от машин.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.