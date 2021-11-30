Автомобиль Toyota, пытаясь скрыться от полиции, разбил четыре машины - массовая авария произошла в Печерском районе Киева в ночь с 29 на 30 ноября.

Об этом сообщает Obozrevatel ссылаясь на собственные источники. Якобы за рулем легковушки, которая устроила аварию, находился украинский боксер из города Бровары Сергей Сорока.

Собеседник издания рассказал, что правоохранители заметили, как Toyota нарушила правила дорожного движения и подали сигнал, чтобы водитель остановил машину. Вместо этого, легковушка попыталась скрыться, но на улице Грушевского протаранила несколько автомобилей и остановился. К счастью, никто не пострадал.

Тем временем телеканал "Магнолія-ТВ" на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что в результате ДТП механические повреждение, кроме Toyota, получили еще четыре автомобиля.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

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