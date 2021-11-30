В школе села Заборье Киевской области мать одного из учеников пожаловалась на буллинг - женщина утверждает, что старшеклассник раздел ученика 7-го класса.

Об этом пишет ТСН.ua. По ее словам, ученик 9 класса пришел к семиклассникам, схватил одного из ребят и раздел его – не оставил даже белья. Инцидент произошел 25 ноября.

"Он его раздел, даже снял нижнее белье, держал. Все происходило несколько минут. А еще другой парень из того же класса держал девочку за голову, чтобы она на все это смотрела. Бедный мальчик аж плакал", – рассказала женщина, попросив не называть ее имя.

Рассказать журналистам о случае женщина решила для привлечения внимание полиции и социальной службы. По ее словам, мать пострадавшего школьника якобы не хочет обращаться в полицию, чтобы "не портить жизнь" обидчику сына.

Директор проблемы не видит, он уверяет, что это была шутка и "детская глупость". Когда мать семиклассника подала заявление в полицию, директор школы вообще воспринял это как личное оскорбление: пожаловался, что у него много проблем из-за скандала и он должен писать объяснительные.

"Никакого буллинга не было. Это просто была детская глупость. Мы провели расследование. Дети дружат, это просто было в игровой форме, в шутку", - заверил директор школы Василий Король.

Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.

Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.

Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.