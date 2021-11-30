В Святошинском районе Киева 27 ноября в ресторане Gaga двое граждан Грузии устроили драку, а потом еще и ранили ножом трех гостей заведения.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуре. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Иностранцы отдыхали в ресторане и распивали алкоголь, после чего, начали грубо нарушать общественный порядок. Они стали приставать и словесно оскорблять других посетителей заведения, в том числе женщин.
Возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой граждане Грузии нанесли ножевые ранения трем заступившимся за женщин мужчинам.
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На видео "Киева оперативного" видно, как одного из подозреваемых насильно сажают в машину, а он сопротивляется. При этом женщины пострадавших мужчин постоянно пытались ударить своего обидчика и громко ругались.
По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производства. Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до семи лет лишения свободы.
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Как сообщала Politeka, в Киеве возле одного из центров вакцинации произошла драка.
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