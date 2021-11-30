Охранник обвинил девушку в краже и пытался ее обыскать без согласия - неприятный инцидент произошел в Киеве в супермаркете Святошинского района.

Об этом сообщили на канале Киев Оперативный и опубликоввали видео происходящего.

Инцидент произошел по адресу бульвар Академика Вернадского, 16. Сначала охранник заявил, что украденный товар в рукаве девушки. Она показала, однако там ничего не было.

Отмечается, что после проверки рукава куртки девушки, где не было найден "украденный" товар, охранник начал дергать за рюкзак постоятельницы.



"Тогда мужчина начал хватать девушку за рюкзак и говорить, что похищенное там. Девушка предложила показать и рюкзак, но тот все равно не переставал ее дергать. Ну, и девушка, конечно, ответила", - говорится в сообщении.

В итоге посетительнице пришлось дать отпор и она не дала себя обидеть, начала отбиваться от охранника. В комментариях пользователи возмущены поведением сотрудника магазина.

Напомним, что прохожий проучил вандалов в Киеве, видео.

Как сообщала Politeka, в Киеве возле одного из центров вакцинации произошла драка.

Также Politeka писала, что работник метро решил проучить пьяного хулигана.