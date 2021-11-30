Предприятие по переработке мусора вместо сжигания медицинских отходов сбрасывало их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Полицейские сообщили о подозрении лицам, которые сбрасывали опасные отходы просто на землю.

Предприятие в течение 2020-2021 годов получило для утилизации от медучреждений более 6 тысяч тонн медицинских отходов.

Речь идет о пробирках с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинских перчатках, люминесцентных лампах, шприцах, иглах, бинтах, которые использовались, в частности, и в инфекционных больницах и отделениях, где лечат больных COVID-19.

Правоохранители установили, что вместо сжигания опасных отходов директор предприятия вместе с 4 сообщниками вывозили и сбрасывали их под открытым небом в местах, не приспособленных для утилизации мусора.

Как оказалось, в апреле этого года лицензии предприятия на операции по обращению с опасными отходами были аннулированы, но его руководители продолжили заключать договоры об утилизации медицинских отходов.

Им грозит заключение сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Напомним, что прохожий проучил вандалов в Киеве, видео.

Как сообщала Politeka, в Киеве возле одного из центров вакцинации произошла драка.

Также Politeka писала, что работник метро решил проучить пьяного хулигана.