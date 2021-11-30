Шквальный ветер наделал беды в Украине - так, в Киеве в Дарницком районе ураганный ветер снес целые секции утеплителя с многоэтажного дома.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил журналист Евгений Руденко.

"Когда срываешься в два часа ночи от грохота, бежишь к окну с мыслью "Началось!". Но это просто соседний дом решил развалиться", – написал он в комментарии к фото.

Сильный ветер сорвал со стены многоэтажного дома элементы утепления. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В частности, без утепления остался дом на улице Григоренко, 39в.

На снятых кадрах видно, что ветер обрывал с дома утеплитель целыми пластами.

Стоит отметить, что в Киеве на этой неделе ожидается ухудшение погоды – синоптики прогнозируют морозы и снег с дождем.

В ночь на четверг, 2 декабря, синоптики прогнозируют снег с дождем, столбики термометров ночью покажут – 0...+ 2°C, днем - + 4...+6°C. В пятницу, 3 декабря, в Киев вернется осенняя погода. Ночью температура воздуха ожидается + 2...+ 4°C, днем +6...+8°C.

Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

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