В Печерском районе Киева, полиция усилила меры безопасности возле здания Верховной рады - на некоторых улицах подъезды к парламенту перекрыты военными автомобилями.



Сегодня 1 декабря в центре Киева состоятся массовые мероприятия, через которые перекрыли центральные улицы города. Были внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта.

Правоохранители плотным кольцом оцепили здание ВРУ. Кроме того, большое количество сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии находится на соседних улицах.

Так, пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Жилянской, Саксаганского, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Нижний Вал, Бассейной.

Тем временем под Радой уже второй день подряд митингуют представители малого бизнеса. Они требуют оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов. До какого часа будет перекрыт Киев, пока никакой информации нет.

Также сегодня в Верховной Раде с ежегодным посланием к нардепам выступит президент Владимир Зеленский. В обращении глава государства поднимет ряд вопросов относительно внутреннего и внешнего положения Украины.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.

Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.