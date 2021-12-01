В ночь с 30 ноября на 1 декабря произошла авария с участием трех автомобилей - инцидент случился на пересечении улиц Олены Телиги и Довженко в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает Obozrevatel ссылаясь на информацию из собственных источников. Также Telegram-канал dtp.kiev.ua опубликовал фото, на которых можно увидеть, что в результате ДТП один из автомобилей перевернулся.

На пересечении улиц Олены Телиги и Довженко столкнулись Volkswagen, Renault и Nissan. Предварительно было установлено, что водитель авто Nissan нарушил правила дорожного движения , что и стало причиной ДТП. Он получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Кроме того известно об еще одном пострадавшем, в больницу был доставлен водитель Volkswagen с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

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