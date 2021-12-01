В украинской столице без вести пропал 26-летний молодой человек Александр Безручко — мужчина не выходит на связь ни с родными, ни с друзьями.

Об этом сообщает портал Информатор. Уточняется, что последний раз Александра Безручко видели три недели назад — утром 10 ноября в Шевченковском районе Киева.

Рост пропавшего Александра около 180 см, а вес — 90 кг подтянутое телосложение, у него темные коротко стриженые волосы и большие карие глаза. В день своего исчезновения он был одет в черную куртку и черные джинсы.

Известно также, что родные подали заявление в полицию, но никаких результатов до сих пор нет.

Любую информацию о пропавшем парне просят сообщать на спецлинию полиции — номер "102" или по номеру 0689875880 — брат Иван.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

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