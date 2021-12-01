Тогда практически не было зданий выше пяти этажей

Вместо троллейбуса на Львовской площади в Киеве ездил трамвай, а также в 1930-х годах здесь существовал небольшой одноэтажный рынок.

Об этом сообщили на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook и опубликовали исторические фото.

На фото можно заметить, что на площади тогда практически не было зданий выше пяти этажей. Большинство высотных строений на Львовской площади были построены уже после Второй мировой войны, на протяжении 1968–1981 годов.

"Львовская площадь. 30-е", – подписан раритетный снимок.

Киевлянин Александр Мудрый под снимком рассказал, что трамвай уже в начале 1950-х перестал ездить. Он уточнил, что трамвай здесь уже не ходил, а его пустили по Большой Подвальной улице, которая сейчас носит название - улица Ярославов Вал.

Также на Львовской площади находилась Стретенская церковь, которую разрушили в 1930-х годах.

Стоит отметить, что площадь находится в Шевченковском районе города Киева. Расположена между улицами Большая Житомирская, Сретенская , Рейтарская, Ярославов Вал, Бульварно-Кудрявская и Сечевых Стрельцов.

Напомним, что прохожий проучил вандалов в Киеве, видео.

Как сообщала Politeka, в Киеве возле одного из центров вакцинации произошла драка.

Также Politeka писала, что работник метро решил проучить пьяного хулигана.