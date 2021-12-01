Наступил первый календарный месяц зимы - метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать киевлянам и гостям столицы в декабре 2021 года.
Об этом сообщили синоптики на портале AccuWeather. Ожидается, что начало декабря в Киеве будет сопровождаться мокрым снегом.
Не исключено, что в течение декабря могут возникнуть метели, туманы, гололед, налипания мокрого снега из-за так называемых температурных качелей – теплые градусы регулярно будут сменять морозы.
Осадков будет не особо много – первую неделю месяца дожди, а также последние восемь дней небольшая изморось, ледяной дождь и снег.
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С 1 по 4 декабря, в столице синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду с прояснениями, возможны осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха в среднем + 5, но в субботу ночью столбик термометра опустится до -7.
С 12 по 25 декабря, в Киеве синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в виде снега и ледяного дождя. Температура воздуха в среднем днем +1, ночью -4. Возможен гололед.
Последняя неделя 2021 года, с 26 по 31 декабря, будет облачной и морозной. Температура воздуха в среднем днем -5, ночью -10.
Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.
Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.
Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.