Наступил первый календарный месяц зимы - метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать киевлянам и гостям столицы в декабре 2021 года.

Об этом сообщили синоптики на портале AccuWeather. Ожидается, что начало декабря в Киеве будет сопровождаться мокрым снегом.

Не исключено, что в течение декабря могут возникнуть метели, туманы, гололед, налипания мокрого снега из-за так называемых температурных качелей – теплые градусы регулярно будут сменять морозы.

Осадков будет не особо много – первую неделю месяца дожди, а также последние восемь дней небольшая изморось, ледяной дождь и снег.

С 1 по 4 декабря, в столице синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду с прояснениями, возможны осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха в среднем + 5, но в субботу ночью столбик термометра опустится до -7.

С 12 по 25 декабря, в Киеве синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в виде снега и ледяного дождя. Температура воздуха в среднем днем +1, ночью -4. Возможен гололед.

Последняя неделя 2021 года, с 26 по 31 декабря, будет облачной и морозной. Температура воздуха в среднем днем -5, ночью -10.

Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.