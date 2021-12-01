Две недели назад на трассе Киев-Чоп произошло жуткое ДТП, Skoda Octavia влетела в Opel Astra – 12-летняя девочка погибла на месте аварии, 30 ноября в реанимации умер ее отец.

Об этом сообщает ZAXID.net. Уточняется, что 50-летний Игорь Масный две недели находился в реанимации, но медикам не удалось спасти его.

Семья из Красова ехала в автомобиле Opel Astra, столкнувшимся со Skoda Octavia. Водитель другого авто, 48-летний житель Ивано-Франковска, также получил тяжелые травмы. 12-летняя дочь супругов Масных погибла на месте ДТП.

После ДТП Игоря и Оксану Масну госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали значительные разрывы внутренних органов и множественные переломы ног.

К сожалению, медикам не удалось его спасти. Оксана Масна уже очнулась, однако она до сих пор находится в больнице.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновному может грозить от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Кто виноват в смертельном ДТП, до сих пор точно неизвестно.

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