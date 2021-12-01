Неужели об этом не знают сами врачи?

Киевляне заметили возле центрального входа в поликлинику в Голосеевском районе Киева антивакцинаторский плакат, который там свободно висел.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV и опубликовал видео с места происшествия.

Автор публикации рассказал и показал, что антивакцинаторские плакаты также висели в помещении самой поликлиники и никто из медицинского персонала не обращал на это внимание.

"Голосеевская поликлиника, прямо у центрального входа и внутри висят очень странные постеры удивительного содержания. Неужели об этом не знают сами врачи?..", – поставил закономерный вопрос очевидец происходящего.

В больнице висел плакат, на котором запечатлены медики, а надпись на плакате гласит: "Они тебя убьют (уничтожат), и им ничего за это не будет…". На улице на стене находится плакат с изображением врача, который держит шприц с вакциной - там можно заметить надпись: "Вы еще живы? Тогда…".

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