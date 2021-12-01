Политолог Юрий Романенко рассказал об отношениях правящей политической силы и КГГА, а также объяснил, что закон о столице нужен власти, чтобы поменять верхушку КГГА.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Поскольку эта задача, когда у тебя монобольшинство не такая уж и сложная, то казалось, что это произойдет достаточно быстро, но сумели как-то договориться и на какой-то момент конфликт был снят», - отметил Романенко.

По словам эксперта, правящая партия хочет ввести закон о столице, который позволит им поставить своих людей в КГГА и, учитывая наличие монобольшиства, это не такая уж сложная задача. Но, как отметил политолог, когда правительство осознало, что СНБО существенно помогает им укреплять свои позиции, они решили все таки попробовать взять Киев под свой контроль.

«Пошли телодвижения, которые закончились тем, что в мае этого года прокуратура начала открывать уголовные дела и, возможно, даже были какие-то основания, потому что в Киеве коррупция процветает», - сказал Романенко.

Как отметил политолог, власть начала притеснять верхушку КГГА, но ввязалась в конфликт сразу несколькими политическими игроками. По словам эксперта, предыдущие действия по этому вопросу не дали результата для власти, поэтому скоро будет поставлен вопрос принятия закона о столице, что меняет процедуру назначения главы КГГА.

Как сообщала Politeka, Геннадий Друзенко заявил, что Украине нужно пересмотреть государственную конструкцию.

Также Politeka сообщала, что Анатолий Амелин назвал три шага, которые необходимо сделать Украине для привлечения инвесторов.

https://youtu.be/soOH5-uz6rU