В ночь с 1 на 2 декабря автомобиль службы такси Hyundai Sonata на скорости протаранил припаркованный на обочине KIA - ДТП произошло в Киеве.
Об этом сообщает Obozrevatel, а Telegram-канал Киев Оперативный опубликовал фото с места ДТП.
Предварительно было установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением и на скорости протаранил припаркованную на обочине легковушку KIA, в которой никого не было.
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Столкнулись две иномарки, одна из машин вылетела на зеленую зону и врезалась в дом, а у второй машины был вырван двигатель, и она вылетела на тротуар. Двигатель машины такси лежал посреди дороги в примерно 20 метрах от машины.
В результате столкновения мужчина, который управлял Sonata, получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.
Стоит отметить, что с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
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