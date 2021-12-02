В ночь с 1 на 2 декабря автомобиль службы такси Hyundai Sonata на скорости протаранил припаркованный на обочине KIA - ДТП произошло в Киеве.

Об этом сообщает Obozrevatel, а Telegram-канал Киев Оперативный опубликовал фото с места ДТП.

Предварительно было установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением и на скорости протаранил припаркованную на обочине легковушку KIA, в которой никого не было.

Столкнулись две иномарки, одна из машин вылетела на зеленую зону и врезалась в дом, а у второй машины был вырван двигатель, и она вылетела на тротуар. Двигатель машины такси лежал посреди дороги в примерно 20 метрах от машины.

В результате столкновения мужчина, который управлял Sonata, получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

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