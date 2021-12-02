В Буче Киевской области на железнодорожном вокзале нашли без сознания и с ожогами 16-летнего подростка - инцидент случился 1 декабря около 14:00 дня.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области. У подростка диагностировали 80% ожогов тела.

Предварительно было установлено, что 16-летний подросток пытался пересечь железнодорожные пути. Он не воспользовался пешеходным мостом, а решил перелезть поезд по крыше и зацепился капюшоном куртки за провода.

Во время этого он курткой зацепился за электрические провода, получил 80% ожогов и упал вниз.



Пострадавшего между путями увидели случайные прохожие, вызвавшие полицию. Парень был госпитализирован в реанимацию. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Стоит отметить, что касается выживаемости при таких ожогах, есть рекорды, когда при 3-й степени ожога и при 90—95 процентах поврежденной поверхности люди выживали. Но общеизвестная "планка", когда пациентов можно выходить с 80 %, но это очень сложно.

Напомним, 6-летний ребенок остался сиротой и получил ожоги, его жизнь спасают медики.

Еще Politeka писала, что десятки туристов с детьми оказались в огненной ловушке и получили ожоги.

Также Politeka сообщала, ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.