Лучшему транспорту в Киеве быть

В Киеве пассажирам маршрутки пришлось толкать городскую маршрутку, чтобы не опоздать и доехать вовремя на работу - инцидент произошел на улице Академика Туполева.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. и опубликовал кадры с места инцидента. В опубликованном ролике можно видеть, что маршрутка не смогла завестись.

"Лучшему транспорту в Киеве быть. Красивый фитнес перед работой. А скоро такое "удовольствие" может стоить 20 грн. Киев, улица Академика Туполева", – говорится в сообщении.

Четверо мужчин приложили физические усилия, чтобы транспорт смог продолжить движение самостоятельно. Смог ли водитель транспорта после этого продолжить работать или он вернул пассажирам деньги, не сообщалось.

Стоит отметить, что местные жители Киева и водители маршруток недовольны состоянием некоторых дорог. По словам горожан, есть в столице дороги в плачевном состоянии, есть множество глубоких ям, некоторые из них по 15-20 сантиметров глубиной.

Водители маршруток добавляют, что очень часто из-за выбоин ломаются колесные оси автобусов.



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