В пятницу, 3 декабря, жителей Киева и области ожидает снегопад - мощная снежная буря накроет и соседние города в центральной части Украины.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара. В этот день с северо-запада в центральную Украину придет "снежная" туча, которая накроет территорию от Гомеля до Винницы.



Прогнозируется, что снег начнет идти в обед и не будет прекращаться до вечера. Согласно прогнозу, в Киеве снег пойдет в 14:00, в области — на час раньше. Осадки будут идти до 19:00. В то же время в столице будет без морозов.

Несмотря на снежную бурю, температура воздуха в Киеве опустится ниже 0°C лишь после 16:00. По данным радара, сильных морозов не будет и вечером.

Что касается 2 декабря, то в Киеве в этот день будет держаться облачная погода до самого вечера. Однако осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем ожидается +5 +7 градусов, ночью 0 +2 градуса. Ветер юго-западного направления, 7-12 м/с.

Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

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