"Педагог" киевской школы ведет себя так не впервые. проблемы возникают и с его женой и дочерью, которое тоже работают в этом учебном заведении.

Об этом сообщил пользователь с ником "Зайцев Иванов" в Facebook-сообществе "Батьки SOS" и опубликовал видео. Так учитель ведет себя не впервые – однако директор заведения не принимает мер.

Это произошло в киевской школе №152 с углубленным изучением английского языка в Деснянском районе Киева. На кадрах видно, как мужчина подходит к детям, на вид 5 - 6 класса, которые стояли в коридоре и начинает им угрожать и обзывать.

Высокий мужчина кричит: "Сборище подонков и негодяев. Сейчас вы у меня споете! Я вам сейчас мозги выбью на стенку, к*злы д*лбаные! Вы у меня сейчас песню споете! Вы думаете, что вы будете творить, что хотите?".

Как рассказал пользователь, обнародовавший видео, учитель на кадрах - Владимир Бушев - ведёт себя так не впервые.

При этом директор не принимает никаких мер для воздействия на "педагога". По словам пользователей, проблемы возникают и с его женой и дочерью, которые также работают в указанном учебном заведении.

Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.

Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.

Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.