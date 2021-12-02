"Педагог" киевской школы ведет себя так не впервые. проблемы возникают и с его женой и дочерью, которое тоже работают в этом учебном заведении.
Об этом сообщил пользователь с ником "Зайцев Иванов" в Facebook-сообществе "Батьки SOS" и опубликовал видео. Так учитель ведет себя не впервые – однако директор заведения не принимает мер.
Это произошло в киевской школе №152 с углубленным изучением английского языка в Деснянском районе Киева. На кадрах видно, как мужчина подходит к детям, на вид 5 - 6 класса, которые стояли в коридоре и начинает им угрожать и обзывать.
Высокий мужчина кричит: "Сборище подонков и негодяев. Сейчас вы у меня споете! Я вам сейчас мозги выбью на стенку, к*злы д*лбаные! Вы у меня сейчас песню споете! Вы думаете, что вы будете творить, что хотите?".
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Как рассказал пользователь, обнародовавший видео, учитель на кадрах - Владимир Бушев - ведёт себя так не впервые.
При этом директор не принимает никаких мер для воздействия на "педагога". По словам пользователей, проблемы возникают и с его женой и дочерью, которые также работают в указанном учебном заведении.
Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.
Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.
Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.