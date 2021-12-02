Под Киевом 21-летний пациент с психическими расстройствами сбежал из больницы, где находился на принудительном лечении - на улице он находится с 30 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Отмечается, что бъявлен в розыск Равлис Дмитрий Михайлович, 2000 года рождения.

Несколько дней назад он сбежал из "Киевской городской психоневрологической больницы №3" в Глевасе. Там парень находился на принудительном лечении.

С виду пропавшему мужчине 18-20 лет; его рост 165-170 см; у него темные волосы и карие глаза, прическа. Особые приметы – ирокез, весьма неразборчивая речь и отсутствует передний зуб на верхней челюсти. В день исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны и резиновые тапочки.

Любую информацию о пропавшем парне просят сообщать на спецлинию полиции — номер "102"

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.