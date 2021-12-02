В Киеве скоро изменятся правила оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях - кондукторы и вовсе могут исчезнуть в общественном транспорте.

Об этом в интервью Mind.ua рассказал руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич. Запустить новые правила власти столицы планируют уже в начале 2022 года.

Так, в Киеве можно будет расплатиться банковской картой за проезд в наземном транспорте. Также хотят запустить возможность расчета в наземном транспорте с помощью банковской карты, подвязанной к смартфону.

"Сейчас дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона оплатить проезд в наземном транспорте", – сообщил Петр Оленич.

Стоит отметить, что в украинской столице решили изменить цены на проезд - теперь проехаться в общественном транспорте можно будет за значительно большую сумму, чем ранее.

Разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн.

Напомним, что резкое повышение цен на проезд взбесило украинцев, сколько придется платить.

Как Politeka писала, проезд подорожает до 20 гривен, названа дата.

Также Politeka рассказывала, озвучены причины и новые расценки в такси Киева.