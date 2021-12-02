В киевском метрополитене произошло чрезвычайное происшествие, под колеса поезда попала девушка, в результате чего движение поездов на части станций было приостановлено.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Telegram-канал «Киев оперативный», трагедия произошла на станции «Дворец Украина» около 17.40, 2 декабря. Девушка упала на рельсы, попав под колеса, в результате чего пришлось остановить движение. На место происшествия вызвали правоохранителей и скорую помощь.

Из-за инцидента пришлось временно приостановить движение на отдельных участках синей ветки. Отмечается, что состоянием на 18.00 было остановлено движение на отдельных отрезках. Поезда продолжают курсировать на отрезках «Героев Днепра» — «Олимпийская», а также «Васильковская» — «Теремки».

Тем временем, в КГГА сообщили, что проводится вся необходимая работа по восстановлению движения поездов. Жителям столицы советуют воспользоваться другим транспортом или дождаться восстановления движения поездов.

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