В киевском метрополитене произошло чрезвычайное происшествие, под колеса поезда попала девушка, в результате чего движение поездов на части станций было приостановлено.
Как пишет Politeka.net со ссылкой на Telegram-канал «Киев оперативный», трагедия произошла на станции «Дворец Украина» около 17.40, 2 декабря. Девушка упала на рельсы, попав под колеса, в результате чего пришлось остановить движение. На место происшествия вызвали правоохранителей и скорую помощь.
Из-за инцидента пришлось временно приостановить движение на отдельных участках синей ветки. Отмечается, что состоянием на 18.00 было остановлено движение на отдельных отрезках. Поезда продолжают курсировать на отрезках «Героев Днепра» — «Олимпийская», а также «Васильковская» — «Теремки».
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Тем временем, в КГГА сообщили, что проводится вся необходимая работа по восстановлению движения поездов. Жителям столицы советуют воспользоваться другим транспортом или дождаться восстановления движения поездов.
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