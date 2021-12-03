Жуткий инцидент произошел в четверг вечером, 2 декабря, на станции Киевского метрополитена "Дворец Украина". На месте работали спасатели, полиция и "скорая помощь".
Так, около 17.32 на линию "101" поступило сообщение, что на первый путь под прибывающий поезд попал человек. Спасатели деблокировали пострадавшую девушку и передали медикам "скорой помощи", сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
В Сети появились кадры, на которых видно, как девушка упала под поезд. Она подошла к самому краю, упав на рельсы перед вагоном метро.
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Спасатели с помощью медицинских ношей деблокировали пострадавшую. Ее срочно госпитализировали в больницу, состояние девушки неизвестно.
В результате ЧП движение поездов в направлении станции метро "Героев Днепра" на некоторое время было приостановлено.
Украинцы бурно обсуждают в Сети это событие:
"Как она на рельсах оказалась?"
"Слава Богу, что жива! Спасателям большое спасибо!!!"
"Работники скорой и пожарные это герои нашего времени 👍😁"
"На этих платформах уже давно пора сделать специальные заграждения с дверьми, которые будут открываться при прибытие поезда. И по факту они себя окупят, так как линии будут закрываться из-за таких случаев намного меньше, что сэкономит бабки в итоге"
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