Жуткий инцидент произошел в четверг вечером, 2 декабря, на станции Киевского метрополитена "Дворец Украина". На месте работали спасатели, полиция и "скорая помощь".

Так, около 17.32 на линию "101" поступило сообщение, что на первый путь под прибывающий поезд попал человек. Спасатели деблокировали пострадавшую девушку и передали медикам "скорой помощи", сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

В Сети появились кадры, на которых видно, как девушка упала под поезд. Она подошла к самому краю, упав на рельсы перед вагоном метро.

Спасатели с помощью медицинских ношей деблокировали пострадавшую. Ее срочно госпитализировали в больницу, состояние девушки неизвестно.

В результате ЧП движение поездов в направлении станции метро "Героев Днепра" на некоторое время было приостановлено.

Украинцы бурно обсуждают в Сети это событие:

"Как она на рельсах оказалась?"

"Слава Богу, что жива! Спасателям большое спасибо!!!"

"Работники скорой и пожарные это герои нашего времени 👍😁"

"На этих платформах уже давно пора сделать специальные заграждения с дверьми, которые будут открываться при прибытие поезда. И по факту они себя окупят, так как линии будут закрываться из-за таких случаев намного меньше, что сэкономит бабки в итоге"

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