5 декабря в 03: 55 ночи в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре, который напугал местных.
Об этом сообщает Телеграм-канал Київ Оперативний. Уточняется, что пожар разгорелся по адресу: улица Красноткацкая, 52, что находится в Деснянском районе столицы.
К месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Когда они прибыли на место ЧП, то установили, что огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного административного здания. Густой дым валил из окон и дверей. Спасатели не медля приступили к ликвидации пожара.
Столичным пожарным удалось ликвидировать пожар в административном здании около 04:58 на площади 20 квадратных метров.
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К ликвидации пожара были привлечены: 6 единиц техники, а также 25 человек личного состава. К счастью, травмированных и погибших на пожаре не обнаружено. Причины и обстоятельства пожара будут выяснять правоохранительные органы.
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