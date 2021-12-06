В столице Украины задержали экс-футболиста киевского "Динамо" Артема Милевского и его агента Александра Панкова - инцидент произошел в ресторане Boho.

Об этом сообщили журналисты телеграмм-канала APnews и опубликовали видео. Футболист и его агент Александр Панков находились в столичном ресторане, когда туда ворвались силовики.

На данный момент неизвестны подробности инцидента и возможные причины задержания. На видео люди в обмундировании с пометками "СБУ" и автоматами вели себя с задержанными жестко и агрессивно, приказывая: "Руки вверх!".

Журналисты попыталась связаться с Милевским и его представителями, чтобы получить комментарии, однако их телефоны вне доступа. В правоохранительных органах также пока никак не прокомментируют ситуацию.

Стоит напомнить, что в составе киевского "Динамо" Милевский выступал с 2002-го по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола.

Последней командой в карьере знаменитого футболиста был закарпатский "Минай".

Напомним, что Милевский слил разговор с Михайличенко, запись взорвала сеть.

Как сообщала Politeka, Милевский помог Динамо добыть яркую победу.

Также Politeka писала, что Милевский с трудом подобрал слова, рассказывая о протестах в Беларуси.