На украинской трассе произошло смертельное ДТП - женщина, управляющая автомобилем марки Daewoo Lanos, столкнулась с грузовиком DAF.

Об этом рассказал руководитель Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий у себя в Facebook.

По словам патрульного, женщина выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра на скоростной трассе Киев–Чоп. К тому же автомобиль двигался по скользкой от первых заморозков дороге на летней резине.

У водителя и ее пассажиров не были пристегнуты ремни безопасности, в машине не было детских кресел.

В результате сильнейшего удара легковой автомобиль буквально смяло, а трое пассажиров, включая детей 11 и 5 лет, погибли на месте. Во время ДТП погиб также супруг женщины, сама она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Патрульный также добавил, что от подобных трагедий может спасти наличие отбойников, разделяющих параллельные полосы на автобанах. Однако пока их нет на всех трассах Украины.

Напомним, что произошло жуткое ДТП в Киеве, столкнулись две иномарки.

Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.

Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.