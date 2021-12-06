26 ноября в Анталии умерла девушка, тело которой сейчас находится в морге - документов при ней не было, консульство Украины в Турции очень просит помочь в поисках родных.

Об этом сообщила турагент Татьяна Дубровская в Facebook. По неподтвержденным данным, женщину звали Виктория, 1983 года рождения, приехала из Киева, последние полтора года жила в Анталии.

Турагент отметила, что женщина умерла 26 ноября, тело сейчас находится в морге. Документов у женщины не было. Фото женщины были найдены у ее сожителя, женщина не была зарегистрирована в сети и имела кнопочный телефон.

Консульство Украины в Анталии и полиция разыскивает родственников или людей, которые могли ее знать и помочь идентифицировать личность. В противном случае девушка будет похоронена как неизвестная.

"Просьба тем, кто ее знал сообщить об этом. Вы можете обратиться на горячую линию Консульства Украины +90554 169 96 60, позвонить в полицию или написать лично мне", — попросила Татьяна Дубровская.

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