Образуется при наличии тумана или дымки

Под Киевом зафиксировали редкое погодное явление - кристаллическую изморозь, которая образуется преимущественно ночью без облачного неба.

Об этом сообщает Метеорологическая станция Тетерев в понедельник, 6 декабря.

Отмечается, что кристаллическая изморозь – это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда из тонкой структуры.

"Во время оседания на ветвях деревьев и проволоках выглядит как пушистые гирлянды, которые легко осыпаются во время встряхивания", – сказано в сообщении.

Кристаллическая изморозь образуется преимущественно ночью без облачного неба или танковых облаков во время штиля или слабого ветра при наличии тумана или дымки. Иногда путают с инеем.

Чаще она образуется при температуре воздуха от минус 10 до минус 25, но может образовываться из-за более низкой или более высокой температуры.

На 8 часов утра на метеостанции Тетерев наблюдался слабый ветер, слабая дымка, температура воздуха составляла -7 градусов мороза. Промерзание грунта 12 см.

Напомним, что декабрь проявит характер в Киеве: когда столицу накроют снег и морозы.

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