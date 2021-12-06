Под Киевом зафиксировали редкое погодное явление - кристаллическую изморозь, которая образуется преимущественно ночью без облачного неба.
Об этом сообщает Метеорологическая станция Тетерев в понедельник, 6 декабря.
Отмечается, что кристаллическая изморозь – это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда из тонкой структуры.
"Во время оседания на ветвях деревьев и проволоках выглядит как пушистые гирлянды, которые легко осыпаются во время встряхивания", – сказано в сообщении.
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Кристаллическая изморозь образуется преимущественно ночью без облачного неба или танковых облаков во время штиля или слабого ветра при наличии тумана или дымки. Иногда путают с инеем.
Чаще она образуется при температуре воздуха от минус 10 до минус 25, но может образовываться из-за более низкой или более высокой температуры.
На 8 часов утра на метеостанции Тетерев наблюдался слабый ветер, слабая дымка, температура воздуха составляла -7 градусов мороза. Промерзание грунта 12 см.
Напомним, что декабрь проявит характер в Киеве: когда столицу накроют снег и морозы.
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