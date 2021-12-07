7 декабря Киев переходит в "желтую" зону карантина, введенного для борьбы с коронавирусом COVID-19 - в КГГА сообщили, какие запреты будут действовать в столице.

Как сообщили в КГГА, в столице установлены дополнительные ограничения для "желтой" зоны, которые следует иметь ввиду невакцинированным гражданам.

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В Киеве с 7 декабря запрещено пользоваться услугами общественного транспорта пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них:

  • отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
  • документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы;
  • "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата;
  • документа о выздоровлении от коронавирусной инфекции.

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Также запрещено посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, "зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

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