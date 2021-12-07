7 декабря Киев переходит в "желтую" зону карантина, введенного для борьбы с коронавирусом COVID-19 - в КГГА сообщили, какие запреты будут действовать в столице.
Как сообщили в КГГА, в столице установлены дополнительные ограничения для "желтой" зоны, которые следует иметь ввиду невакцинированным гражданам.
В Киеве с 7 декабря запрещено пользоваться услугами общественного транспорта пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них:
- отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
- документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы;
- "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата;
- документа о выздоровлении от коронавирусной инфекции.
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Также запрещено посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, "зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.
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