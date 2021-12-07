7 декабря между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь) начнется игра в 22:00 - из-за этого график работы киевского метро немного изменится.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
Так, в ночь с 7 на 8 декабря работу киевского метро продлят на один час. Также возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча. В конце игры, около 23:45, может быть изменена работа станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
В столичном метрополитене добавили, что эти ограничения нужны для того, чтобы не допустить массового скопления пассажиров на платформах станций.
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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Извиняемся за возможные неудобства! Призываем придерживаться масочного режима", - отметили в метрополитене.
Напомним, что резкое повышение цен на проезд взбесило украинцев, сколько придется платить.
Как Politeka писала, что в Киеве скоро изменятся правила оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях.
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