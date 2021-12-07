Что произойдет в столице

7 декабря между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь) начнется игра в 22:00 - из-за этого график работы киевского метро немного изменится.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Так, в ночь с 7 на 8 декабря работу киевского метро продлят на один час. Также возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча. В конце игры, около 23:45, может быть изменена работа станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

В столичном метрополитене добавили, что эти ограничения нужны для того, чтобы не допустить массового скопления пассажиров на платформах станций.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Извиняемся за возможные неудобства! Призываем придерживаться масочного режима", - отметили в метрополитене.

Напомним, что резкое повышение цен на проезд взбесило украинцев, сколько придется платить.

Как Politeka писала, что в Киеве скоро изменятся правила оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Также Politeka рассказывала, озвучены причины и новые расценки в такси Киева.